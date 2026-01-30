 517

Neuer Wehrdienst: Fragebogen-Pflicht bald auch für Frauen?

Die Frauen-Union fordert, den neuen Wehrdienst-Fragebogen der Bundeswehr auszuweiten und Frauen verpflichtend zum Ausfüllen heranzuziehen.

Von Serhat Koçak

Geht es nach der Frauen-Union, sollen auch junge Frauen den Fragebogen der Bundeswehr verpflichtend ausfüllen müssen. (Archivbild)
© Markus Scholz/dpa

In einem Antrag für den CDU-Bundesparteitag Mitte Februar, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verlangen die Frauen, das jüngst beschlossene Modell der Freiwilligkeit beim Wehrdienst "umgehend weiterzuentwickeln".

Konkret heißt es im Antrag, sowohl Frauen als auch Männer sollten den Fragebogen "verpflichtend" ausfüllen. Bislang erhalten ihn alle, die 18 werden, aber nur Männer müssen reagieren, Frauen können freiwillig Auskunft geben.

Zudem soll der Bogen inhaltlich erweitert werden: Wer angibt, keinen Wehrdienst leisten zu wollen, sollte nach dem Willen der Frauen-Union künftig gefragt werden, ob stattdessen Interesse an einem Einsatz im sozialen Bereich – etwa in der Kinder- und Jugendhilfe oder Altenhilfe – oder im Zivil- und Katastrophenschutz besteht.

Diese Daten sollten demnach an Wohlfahrtsverbände sowie Organisationen wie das Technische Hilfswerk (THW) oder das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weitergegeben werden, um potenzielle Freiwillige gezielt anzusprechen.

Genügend Soldaten für die Bundeswehr? CDU-Frauen wollen vorbereitet sein

Durch die Einführung des neuen Wehrdiensts soll die Bundeswehr auf 260.000 Soldaten aufgestockt werden. (Archivbild)
© Julian Stratenschulte/dpa

Hintergrund ist der neue, zum 1. Januar 2026 eingeführte Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit setzt.

Sollte es der Bundeswehr mithilfe des Fragebogens nicht gelingen, genügend Freiwillige zu gewinnen, behält sich die schwarz-rote Koalition die Einführung einer sogenannten Bedarfswehrpflicht vor.

Die CDU-Frauen fordern, für diesen Fall frühzeitig Vorbereitungen auch für einen Ersatzdienst zu treffen und die Attraktivitätsanreize des Wehrdienst-Solds auf einen solchen Dienst zu übertragen.

