Deutsches Kriegsschiff bricht zu brisantem UN-Einsatz auf

Warnemünde - Brisant: Am kommenden Samstag, dem " Tag der Bundeswehr ", macht sich das deutsche Kriegsschiff "Ludwigshafen am Rhein" von Warnemünde aus auf den Weg zur Küste Libanons.

Der 42-Jährige weiter: "Die Frauen und Männer der 'Ludwigshafen am Rhein' sind gut ausgebildet und bereit, ihren Auftrag im Einsatzgebiet zu erfüllen. Ich wünsche der Besatzung im Einsatz viel Erfolg und freue mich auf ihre gesunde Rückkehr."

Die Überwachung erfolgt dabei in Zusammenarbeit mit anderen an der UN-Mission beteiligten Nationen, dazu gehören die Türkei, Griechenland, Bangladesch sowie Indonesien.

Dort sind die Korvette [die Schiffsklasse, Anm. d. Red.] und ihre Besatzung Teil des UNIFIL-Einsatzes (United Nations Interim Force in Lebanon). Voraussichtlich bis Mitte Dezember soll das Schiff vor Ort bleiben.

Fregattenkapitän Christian Rodust (39) ergänzte: "Ich bin stolz auf die Leistung, die meine Besatzung in der langen und intensiven Einsatzvorbereitung gezeigt hat. Wir sind hervorragend ausgebildet, voll ausgerüstet und bereit, im nächsten halben Jahr unseren Beitrag zu Sicherheit und Stabilität im östlichen Mittelmeer zu leisten."

Die UNIFIL-Mission läuft bereits seit 1978 und ist damit eine der ältesten friedenserhaltenden Einsätze der Vereinten Nationen überhaupt.

Deutschland war von Beginn an mit Schiffen und Booten Teil der Operation, zudem engagiert sich die Bundeswehr seit Jahren in der Ausbildung der libanesischen Marine - so auch dieses Mal wieder.