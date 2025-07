Deutsches Kriegsschiff bricht zu Manöver im Atlantik auf

Wilhelmshaven - Am kommenden Sonntag, den 3. August 2025, um 15.30 Uhr heißt es in Wilhelmshaven ( Niedersachsen ): Leinen los! Der Einsatzgruppenversorger "Berlin" verlässt seinen Heimathafen und macht sich auf zu einer Reise über den Atlantik.

Alles in Kürze

Das Kriegsschiff "Berlin" verlässt am 3. August seinen Heimathafen in Wilhelmshaven. © Presse- und Informationszentrum Marine

Das Ziel: ein multinationales Mega-Manöver mit befreundeten Marinen - unter anderem im nördlichen Nordatlantik und vor der US-Ostküste. Die Hauptaufgabe der "Berlin" wird dabei die logistische Versorgung der beteiligten Kriegsschiffe sein - mitten auf See.

Damit übernimmt das Flaggschiff der Marine eine Schlüsselrolle im internationalen Verbund, heißt es in einer Mitteilung der Bundeswehr.

"Wir freuen uns alle, dass es für die 'Berlin' nach einer langen Durststrecke an Land, gefolgt von einer intensiven Ausbildung, nun endlich losgeht", erklärt Kommandant Karsten Uwe Schlüter. Neben der Übungsteilnahme im hohen Norden wird das Schiff auch weiter südlich an einem weiteren Manöver mit befreundeten Marinen teilnehmen.

"Beide Vorhaben dienen der Erhöhung der Einsatzbereitschaft und des Ausbildungsstandes der Besatzung einerseits, demonstrieren andererseits aber auch unsere Bereitschaft, in verschiedenen herausfordernden Operationsräumen gemeinsam mit unseren internationalen Partnern präsent und wachsam zu sein", betont er weiter.

Die Reise des Schiffs sei nicht nur militärisch bedeutsam, sondern auch historisch: Als erstes Kriegsschiff der Deutschen Marine überhaupt wird es im Hafen von Nuuk auf Grönland festmachen.

Später stehen mit New York City und Norfolk zwei bedeutende US-Häfen auf dem Fahrplan - anlässlich der Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der US Navy und des US Marine Corps. Der Heimathafen rechnet kurz vor Weihnachten mit der Rückkehr des Schiffs.