Dort sollen junge Menschen gemustert werden: Bundeswehr baut neues Zentrum in Thüringen

Jena - Die Bundeswehr investiert Milliarden in den ostdeutschen Bundesländern, in Jena soll etwa ein Musterungszentrum entstehen.

In Jena soll ein Musterungszentrum der Bundeswehr entstehen. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Insgesamt fließen rund 944 Millionen Euro nach Thüringen, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte.

Das Musterungszentrum in Jena soll nach Angaben der Stadtverwaltung spätestens am 1. Juli 2027 in Betrieb gehen und in der Goethe Galerie am Ernst-Abbe-Platz angesiedelt sein. Die Ansiedlung bringe neue Arbeitsplätze sowie zusätzliche Impulse für die Innenstadt, sagte Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (50, FDP).

"Sicherheit und demokratische Verantwortung gehören zu den Grundpfeilern unseres Gemeinwesens. Dazu gehört auch ein respektvoller gesellschaftlicher Dialog über die Rolle der Bundeswehr in unserer Zeit", erklärte der FDP-Politiker in einer Mitteilung.

In dem neuen Musterungszentrum sollen täglich bis zu 60 Musterungen durchgeführt werden. Vorgesehen seien medizinische Untersuchungen, computergestützte Eignungstests sowie persönliche Beratungsgespräche, hieß es in der Mitteilung der Stadt. Dafür sollen rund 50 Arbeitsplätze entstehen.