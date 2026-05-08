Dort sollen junge Menschen gemustert werden: Bundeswehr baut neues Zentrum in Thüringen
Von Sebastian Münster
Jena - Die Bundeswehr investiert Milliarden in den ostdeutschen Bundesländern, in Jena soll etwa ein Musterungszentrum entstehen.
Insgesamt fließen rund 944 Millionen Euro nach Thüringen, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte.
Das Musterungszentrum in Jena soll nach Angaben der Stadtverwaltung spätestens am 1. Juli 2027 in Betrieb gehen und in der Goethe Galerie am Ernst-Abbe-Platz angesiedelt sein. Die Ansiedlung bringe neue Arbeitsplätze sowie zusätzliche Impulse für die Innenstadt, sagte Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (50, FDP).
"Sicherheit und demokratische Verantwortung gehören zu den Grundpfeilern unseres Gemeinwesens. Dazu gehört auch ein respektvoller gesellschaftlicher Dialog über die Rolle der Bundeswehr in unserer Zeit", erklärte der FDP-Politiker in einer Mitteilung.
In dem neuen Musterungszentrum sollen täglich bis zu 60 Musterungen durchgeführt werden. Vorgesehen seien medizinische Untersuchungen, computergestützte Eignungstests sowie persönliche Beratungsgespräche, hieß es in der Mitteilung der Stadt. Dafür sollen rund 50 Arbeitsplätze entstehen.
Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums gibt es derzeit 1620 Reservisten mit Wohnsitz in Thüringen. In Sachsen sind es 2550, in Sachsen-Anhalt insgesamt 1740 Reservisten.
Titelfoto: Philipp Schulze/dpa