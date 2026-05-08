Wehrdienst-Reform: Hier müssen junge Männer in NRW zur Musterung gehen

Bonn - NRW bekommt neue Anlaufstellen für die Musterung: In Bonn, Bielefeld und Dortmund entstehen neue Zentren für den künftigen Wehrdienst. Ab 2027 müssen sich dort viele junge Männer melden.

Ab 2027 sollen in NRW neue Musterungsstellen entstehen, in denen junge Männer auf ihre Eignung für den Wehrdienst geprüft werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Bundeswehr arbeitet laut eigenen Angaben bereits daran, dass die komplette Struktur bis Mitte 2027 steht. Teilweise sollen die ersten neuen Musterungszentren sogar schon vorher starten und den Betrieb aufnehmen.

Wo genau die neuen Musterungszentren in den Städten entstehen, steht laut einer Bundeswehr-Sprecherin allerdings noch nicht fest.

Klar ist aber schon jetzt: Insgesamt sollen 24 neue Standorte in Deutschland entstehen. Dafür werden jeweils rund 50 zivile Arbeitsplätze geschaffen.

Los geht es dann ab dem 1. Juli 2027. Ab diesem Zeitpunkt müssen sich alle jungen Männer mit deutscher Staatsbürgerschaft, die ab 2008 geboren sind, zur Musterung melden.

Dabei wird geprüft, ob jemand körperlich und geistig für den Dienst bei der Bundeswehr geeignet ist.