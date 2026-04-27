Großauftrag an Waffenschmiede: Bundeswehr setzt auf "Infanterist der Zukunft"

Düsseldorf - Nach milliardenschweren Bestellungen für Panzer, Munition und Satelliten hat die Bundeswehr beim Rüstungskonzern Rheinmetall nun auch Infanterieausrüstung bestellt.

Eine mit dem Soldatensystem Gladius 2.0 ausgestattete Puppe steht am Stand von Rheinmetall auf der Fachmesse für Sicherheitstechnologie Enforce Tac. © Daniel Karmann/dpa

Das Unternehmen teilte in Düsseldorf mit, dass das Bundeswehr-Beschaffungsamt einen Auftrag über 1,04 Milliarden Euro für Soldatensysteme namens "Infanterist der Zukunft - Erweitertes System" erteilt habe.

Es geht um Schutzwesten, Uniformen und Nachtsichtgeräte, die am Helm oder an der Waffe montiert sind, sowie Tablets, die Infanteristen bei sich tragen und dadurch einen Überblick über die mutmaßlichen feindlichen Positionen haben.

Außerdem ist Software inkludiert, damit die Vorgesetzten einen Echtzeit-Überblick über die Positionen ihrer Soldaten und die Positionen des Gegners haben.

Die eigentlichen Waffen sind nicht Teil der Bestellung, die wurden separat geordert, etwa beim Sturmgewehr-Fabrikanten Heckler & Koch.

Die Infanteriesysteme von Rheinmetall für 8600 Soldaten sollen zwischen November 2027 und Dezember 2029 ausgeliefert werden.