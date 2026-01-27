Entwürdigende Aufnahmerituale und Drogenhandel: Durchsuchung an Bundeswehr-Uni

Hamburg - Bundeswehrinterne Ermittlungen haben Mitte Januar zu einer Durchsuchung an der Universität der Bundeswehr in Hamburg geführt. Es wird von mehreren Beschuldigten ausgegangen.

An der Helmut-Schmidt-Universität kam es Mitte Januar zu einer Durchsuchung. © Julian Mieth/dpa

Wie die Bundeswehr am Dienstag mitteilte, sei der Grund für die Durchsuchung an der Helmut-Schmidt-Universität der "Verdacht auf unerlaubten Umgang mit Betäubungsmitteln nach dem Betäubungsmittelgesetz".

Dabei könnte es nicht nur sein, dass Drogen konsumiert, sondern auch von Studierenden vertrieben wurden.

Der Sachverhalt werde aktuell durch die zivilen Strafverfolgungsbehörden und weiterhin auch bundeswehrintern ermittelt.

Ob und in welchem Umfang bei der Durchsuchung Drogen gefunden wurden, gab die Bundeswehr in der Mitteilung nicht preis.

Inzwischen seien aber weitere Verdachtsfälle zum unerlaubten Umgang mit Betäubungsmitteln bekannt geworden. Es werde daher von mehreren Beschuldigten ausgegangen.

Auf Grundlage der ersten Ermittlungserkenntnisse habe die Bundeswehr "erste disziplinare Sofortmaßnahmen verfügt", heißt es.