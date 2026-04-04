Dieser Wehrdienst-Aufreger ging bisher völlig unter: Männer dürfen nur noch mit Genehmigung länger ins Ausland!

Berlin - Mit verpflichtenden Musterungen für Männer und einer Wehrpflicht bei zu wenigen Freiwilligen sorgt der neue Wehrdienst vor allem bei jungen Menschen für Aufregung. Eine andere heikle Regelung im überarbeiteten Wehrpflichtgesetz (WPflG) wurde aber bisher kaum beachtet.

Eine heikle Änderung im überarbeiteten Wehrpflichtgesetz (WPflG) wurde bisher kaum beachtet. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Seit dem 1. Januar 2026 ist der neue Wehrdienst in Kraft und damit auch der überarbeitete Paragraph 3, wo es in Absatz 2 heißt, dass junge Männer für einen längeren Aufenthalt im Ausland eine Genehmigung von der Bundeswehr brauchen - und das dauerhaft.

Auf die bisher wenig beachtete Änderung hatten zuerst die Zeitungen der Mediengruppe "Ippen.Media" aufmerksam gemacht, darunter die "Frankfurter Rundschau".

"Männliche Personen haben nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr einzuholen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als drei Monate verlassen wollen", heißt es in besagtem Paragraphen.

Eine Genehmigung muss ebenfalls her, wenn "sie über einen genehmigten Zeitraum hinaus außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbleiben wollen oder einen nicht genehmigungspflichtigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland über drei Monate ausdehnen wollen", steht dort weiter.

Vor Verabschiedung der Gesetzesänderung musste eine solche Genehmigung von der Bundeswehr nur in Ausnahmefällen eingeholt werden, nämlich im Spannungsfall (ein außenpolitischer Konflikt, der einen Angriff auf die Bundesrepublik wahrscheinlich macht) oder im Verteidigungsfall (bewaffneter Angriff auf die Bundesrepublik).