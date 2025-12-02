Keinen Bund eingehen: Schülerstreik gegen neues Wehrdienstgesetz

München - Unter Bayerns Schülerinnen und Schülern formiert sich kurz vor der Verabschiedung im Bundestag Widerstand gegen das neue Wehrdienstgesetz.

Der Bundestag soll über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden können. Das schmeckt Schülern gar nicht. © Katharina Kausche/dpa

Im Rahmen eines bundesweiten Schulstreiks wollen die Jugendlichen am Freitag in zahlreichen Orten im Freistaat gegen die Wehrpflicht und alle Zwangsdienste protestieren.

Geplant sind Aktionen unter anderem in München, Nürnberg und Augsburg, aber auch in kleineren Städten wie Landshut, Rosenheim, Eichstätt oder Kempten.

"Wir wollen nicht ein halbes Jahr unseres Lebens in Kasernen eingesperrt sein, zu Drill und Gehorsam erzogen werden und töten lernen", heißt es auf der zentralen Homepage schulstreikgegenwehrpflicht.com zur Begründung.

"Krieg ist keine Zukunftsperspektive und zerstört unsere Lebensgrundlage." Unterstützung erhalten die Jugendlichen von der Bildungsgewerkschaft GEW.

Wenn sich Schüler und Schülerinnen aktiv für ihre eigenen Interessen einsetzten und kritische Fragen zu einem Gesetz stellten, das großen Einfluss auf ihre persönliche Lebensplanung habe, sei das ein ermutigendes Zeichen für die Demokratie, betonte die GEW-Landesvorsitzende Martina Borgendale.