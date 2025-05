11.05.2025 10:09 889 Kontakt mit verdächtiger Post: Bundeswehrsoldat in Quarantäne

Nach Kontakt mit einem verdächtigen Brief an einem Bundeswehr-Standort in Bonn befindet sich ein Soldat in häuslicher Quarantäne.

Von Florentine Dame Bonn - Nach Kontakt mit einem verdächtigen Brief an einem Bundeswehr-Standort in Bonn befindet sich ein Soldat in häuslicher Quarantäne. Aufgrund des verdächtigen Briefs musste ein Gebäude des Kommandos Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr in Bonn teilweise evakuiert worden. © Axel Vogel/dpa Aus dem Brief war eine unbekannte Flüssigkeit ausgetreten. Der Soldat zeige keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, es handele sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, sagte ein Sprecher der Bundeswehr. Der Soldat hatte die Postsendung am späten Freitagvormittag entdeckt. Die Sendung habe "mehrere verdächtige Elemente" aufgewiesen, so der Bundeswehrsprecher. Unter anderem sei eine Flüssigkeit darin gewesen, die im Labor genauer untersucht werden müsse. Ein Ergebnis werde erst in den nächsten Tagen erwartet. Nähere Details zu der Postsendung nannte er nicht. Die Polizei ermittele. Bundeswehr Spionage über Militärgelände? Drohne in Sachsen-Anhalt abgeschossen Am Freitag war ein Gebäude des Kommandos Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr teilweise evakuiert worden. Eine Notärztin untersuchte den Soldaten, sie habe keine gesundheitlichen Auswirkungen festgestellt. ABC-Einsatz abgeschlossen Im Rahmen des ausgelösten ABC-Einsatzes habe die Feuerwehr Proben von dem unbekannten Stoff untersucht. Dabei habe man keine Hinweise darauf gewonnen, dass es sich um einen gefährlichen Stoff handele, so der Bundeswehrsprecher. Die Maßnahme sei am Abend abgeschlossen worden. Ein ABC-Alarm ist ein Alarm, der bei möglichen Gefahren durch atomare, biologische oder chemische Stoffe ausgelöst wird. In Deutschland gibt es diesbezüglich ein standardisiertes Einsatzkonzept.

Titelfoto: Axel Vogel/dpa