Enthüllt: Diese 14 Fragen stehen im Wehrdienst-Fragebogen

Wie BILD berichtet, enthält der Brief einen kurzen Text, einen 16-stelligen Code und ein QR-Feld. Wer das scannt, landet direkt beim digitalen Fragebogen, wo nach Eingabe der Zugangsdaten bereits wichtige Angaben wie Name, Geburtstag und Adresse ausgefüllt sind.

Dann folgen diese 14 Fragen:

Welchen Bildungsabschluss besitzen Sie oder streben Sie an der aktuell von Ihnen besuchten Bildungseinrichtung an? (Hauptschulabschluss bis Uni-Diplom)

Haben Sie bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen oder befinden Sie sich in einer solchen Ausbildung? Falls ja: In welchem?

Welche Fahrerlaubnisse besitzen Sie?

Welche Sprachkenntnisse besitzen Sie?

Geben Sie bitte Ihre Körpergröße in Zentimetern an.

Geben Sie bitte Ihr Körpergewicht in Kilogramm an.

Wie schätzen Sie Ihr Fitnesslevel ein? (sehr gut bis gering)

Haben Sie eine anerkannte Schwerbehinderung beziehungsweise Gleichsetzung?

Leisten Sie bereits Wehrdienst in einem anderen Staat beziehungsweise sind dazu verpflichtet oder haben Sie dort Wehrdienst geleistet oder sich dazu verpflichtet?

Sind Sie bereits Soldatin oder Soldat?

Haben Sie grundsätzlich Interesse, auf freiwilliger Basis Soldatin oder Soldat zu werden? (Skala 0 bis 10)

Wie lange wollen Sie ihren Dienst leisten? (mindestens 6 Monate)

Für welchen Einsatzbereich in der Bundeswehr interessieren Sie sich? (unter anderem Heer, Luftwaffe, Marine)