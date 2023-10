Pilotprojekt: Marine testet Vier-Tage-Woche

Kiel - Moderne Arbeitswelt trifft Bundeswehr : Die Marine will mit zwei bundesweit einmaligen Pilotprojekten die Einsatzbereitschaft der Schiffsbesatzungen erhöhen und gleichzeitig der Dienst an Bord attraktiver machen.

In der Vergangenheit hätten Soldaten in Einzelfällen an Freitagen Überstunden abgebummelt.

"Das Interesse der Soldaten ist da", sagte der Kommandeur des 3. Minensuchgeschwaders, Fregattenkapitän Carsten Schlüter (47). Besatzungsmitglieder hätten bereits in insgesamt 100 Fällen die Nacht an Bord ihres Schiffs verbracht.

"Durch Seefahrten, Lehrgänge, andere Dienstleistungen erwirtschaften die Soldaten an Bord relativ viele Überstunden, die sie regelmäßig abfeiern müssen", sagte der Kommandeur der Einsatzflottille 1, Flottillenadmiral Sascha Helge Rackwitz (51). Die beiden Pilotprojekte laufen seit Anfang Oktober. Die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg soll sie wissenschaftlich begleiten.

Bis Ende März gehen die Soldaten des 3. Minensuchgeschwaders während Liegezeiten im Heimathafen Kiel einer Vier-Tage-Woche nach und dürfen zudem in dieser Zeit auch die Nächte wieder an Bord verbringen.

Zum Minensuchgeschwader in Kiel gehört auch das Minenjagdboot "Bad Bevensen". © Christian Charisius/dpa

"Wir versprechen uns davon, nicht nur attraktiver zu werden, sondern auch motiviertere und entspanntere Soldaten zu haben, ohne dass wir de facto wirklich viel verlieren oder dafür ausgeben müssten", sagte Rackwitz. Die Gefechtsbereitschaft der Marine werde dadurch zudem erhöht.

Die Soldaten des Geschwaders in Schleswig-Holstein können bis Ende März in den Wochen, die sie nicht auf See oder auf Werftzeiten verbringen, verlässlich mit einem freien Freitag planen. Das erleichtere die Kinderbetreuung oder die Arbeit in einem Ehrenamt, sagte Rackwitz.

Etwa die Hälfte des Jahres seien die Besatzungen jedoch nicht im Heimathafen, sagte Kommandeur Schlüter. Während Einsätzen sind Sieben-Tage-Wochen die Regel. Ein Teil davon wird ausbezahlt. "Realistisch sind ungefähr 180 Abwesenheitstage im Jahr", sagte Schlüter. Zwölf Boote mit jeweils 45 Besatzungsmitgliedern umfasst sein Geschwader.

Knapp 100 der 500 Dienstposten an Bord sind derzeit aber nicht besetzt.