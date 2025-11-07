Sie sollen Jagd auf U-Boote machen: Neue Flieger für Boris Pistorius

Berlin - Moderne Aufklärungsflugzeuge über dem Meer, die auch U-Boote bekämpfen können, verstärken nun auch die deutsche Marine.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (65, SPD) hat den neuen Marine-Flieger höchstpersönlich am BER in Empfang genommen. © Soeren Stache/dpa

Das erste von acht Flugzeugen des Typs P-8A Poseidon, das bereits bei mehreren Nato-Partnern im Einsatz ist, wurde aus den USA überführt und landete am Mittag auf dem Berliner Flughafen. Dort nahm Verteidigungsminister Boris Pistorius (65, SPD) das Flugzeug und die Besatzung in Empfang.

Pistorius sagte, er sei erst kürzlich mit einem solchen Flugzeug der Briten tief über den Nordatlantik bei Schottland mitgeflogen und sehr beeindruckt gewesen von der Technik der Maschine und der Besatzung.

Mit dem voll digitalisierten Waffensystem könne Deutschland auch die Stützpunkte der Nato-Partner nutzen. Die deutschen Besatzungen würden schon seit Monaten in den Partnerländern trainiert.

"Der deutsche Beitrag zur Abschreckung im hohen Norden wird maßgeblich auf diesem Flugzeug basieren", sagte Pistorius. Der Nordatlantik sei von vielen Nationen operativ stark genutzt und es sei extrem wichtig, die Gegend genau zu überwachen, Präsenz zu zeigen und Abschreckung zu garantieren.

Die P-8A Poseidon basiert nach Angaben der Marine auf dem großen Passagierflugzeug Boeing 737 und ist mit einer Länge von knapp 40 Metern das größte Kampfflugzeug der Bundeswehr. Das Flugzeug sei bis zu 936 Kilometern pro Stunde schnell und habe eine Reichweite von 7000 Kilometern.