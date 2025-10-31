Bundeswehr erstattet Anzeige: Laser-Attacke auf Kampfflugzeug

Nörvenich - Nach einem Vorfall mit einem Laser beim Start eines Tornados in Nörvenich im Kreis Düren hat die Luftwaffe der Bundeswehr Anzeige bei der Polizei erstattet.

Im nordrhein-westfälischen Nörvenich hat es eine Laser-Attacke auf einen Tornado-Piloten gegeben. © Oliver Berg/dpa

Laut Mitteilung hatte ein bislang Unbekannter am Mittwochabend um kurz vor 19 Uhr die Besatzung eines startenden Kampfflugzeugs mit dem Lichtstrahl eines Lasers geblendet.

Die Besatzung konnte den Tornado den Angaben zufolge sicher landen und blieb unverletzt.

Die Bundeswehr verweist darauf, dass das Blenden mit einem Laser ein gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr ist.

Auf diesen Strafbestand stehen bis zu zehn Jahre Gefängnis.