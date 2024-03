Wie steht es um die Bundeswehr? Daran krankt es bei der Truppe

Berlin - Wie geht es unserer Truppe? Am Dienstag stellte Wehrbeauftragte Eva Högl (55, SPD) ihren jährlichen Bericht zum Zustand der Bundeswehr vor. Der stellt fest, dass zwar wichtige Weichen für die Zukunft gestellt und vom Bundestag Beschaffungsvorhaben in einem beispiellosen Umfang gebilligt worden, der Schuh aber nach wie vor an der einen oder anderen Stelle drückt.