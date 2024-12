Russisches Schiff schießt bei Bundeswehr-Einsatz in der Ostsee!

Ein Hubschrauber der Bundeswehr war zur Aufklärung über der Ostsee unterwegs, als von einem russischen Schiff aus gefeuert wurde. (Archivbild) © Lars Penning/dpa

Die Besatzung des russischen Schiffes habe mit Signalmunition geschossen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel. Aus Militärkreisen hieß es, der Bordhubschrauber einer Fregatte sei zur Aufklärung unterwegs gewesen.

Zuvor hatte Außenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne) den Vorfall am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel kurz erwähnt. Details nannte sie allerdings nicht. Nach dpa-Informationen ereignete er sich in der vergangenen Woche. Der Tanker soll in Begleitung eines russischen Kriegsschiffes unterwegs gewesen sein.



Der Einsatz von Signalmunition ist eigentlich nur in Notsituationen üblich. Baerbock hatte darauf verwiesen, dass in der Ostsee immer wieder Schiffe unterwegs sind, die an der Umgehung von Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beteiligt sind.

Konkrete Hinweise darauf, dass auch der jetzt in den Zwischenfall verwickelte Tanker zur Sanktionsumgehung genutzt wurde, gab es zunächst nicht.

Aus Nato-Kreisen hieß es, die deutsche Fregatte mit dem Bordhubschrauber sei nicht im Auftrag des Militärbündnisses unterwegs gewesen.