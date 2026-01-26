"Abschiebe-Einheit": AfD in Sachsen-Anhalt veröffentlicht radikales Programm

Magdeburg - Die AfD in Sachsen-Anhalt möchte am 6. September zur Landtagswahl gemeinsam mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) die Regierungsverantwortung übernehmen. Grundlage dafür soll ein Regierungsprogramm mit 156 Seiten sein, dessen fragwürdiger Entwurf aktuell die Runde macht.

Ulrich Siegmund (35, AfD) wird die AfD zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vertreten. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

Ersten Medienberichten zufolge wurde das Dokument in der letzten Woche an etwa 3500 Mitglieder des AfD-Landesverbands versendet.

Wie Parteisprecher Patrick Harr gegenüber der BILD betonte, soll es sich hierbei lediglich um einen internen Entwurf handeln. Die Mitglieder sollen in den kommenden Wochen dann darüber beraten und beim Parteitag im April Änderungsanträge einbringen, hieß es weiter.

Das Kapitel "Einwanderung und Remigration" ist in dem Entwurf ein zentraler Schwerpunkt. In diesem fordert die AfD demnach eine grundlegende Wende in der Migrationspolitik. "Sachsen-Anhalt braucht eine migrationspolitische Kehrtwende um 180 Grad", heißt es darin.

Vorgesehen sind dafür unter anderem ein umfassender Aufnahmestopp für Nicht-EU-Staatsangehörige, die deutliche Verschärfung von Abschiebungen sowie die Abschaffung des Asylgrundrechts. Asyl gelte zudem nur noch als "Gastrecht auf Zeit".

Wie die Bild berichtet, habe die Partei in ihrem Konzept zudem die Einrichtung einer sogenannten "Abschiebe-Einheit" beziehungsweise "Task Force Abschiebungen" geplant. Den Asylsuchenden sollen vor der Einreise außerdem Bargeld und andere Vermögenswerte entzogen werden.