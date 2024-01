AfD bestätigt Teilnahme von Abgeordneten an Treffen mit Rechtsextremist Sellner

Ein Sprecher der AfD hat bestätigt, dass bayerische Abgeordnete an einem Treffen mit Rechtsextremist Martin Sellner teilgenommen haben.

Dasing - Zwei Wochen vor dem Treffen radikaler Rechter in Potsdam zum Thema "Remigration" haben zwei bayerische AfD-Landtagsabgeordnete an einer Veranstaltung mit dem früheren Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, in Schwaben teilgenommen.

Martin Sellner im Jahr 2019. Damals war er noch Chef der rechten Identitären Bewegung in Österreich. © Georg Hochmuth/APA/dpa Dies teilte am Mittwoch ein Sprecher der AfD-Fraktion im Maximilianeum in München mit, ohne die Namen der Abgeordneten zu nennen. Die Parlamentarier seien "persönlich ohne Auftrag von Fraktion oder deren Wissen" zu dem Treffen in Dasing in der Nähe Augsburgs gegangen. "Der Sachverhalt wird zunächst intern behandelt", meinte der Sprecher. Die Landtagsfraktion habe erst durch die Berichterstattung von der Veranstaltung und der Teilnahme erfahren. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" über das Treffen mit den AfD-Vertretern in Dasing berichtet. Sellner selbst hatte erklärt, dass es bei der Veranstaltung am 11. November "nicht hauptsächlich um die Idee der Remigration" gegangen sei. Er habe ein Buch von sich vorgestellt. AfD "Arier"-Eklat: Roland Ulbrich verlässt die AfD-Fraktion! Bayerns Verfassungsschutz ist durch mehrere Internetveröffentlichungen auf das Treffen aufmerksam geworden. Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) erklärte auf X, dass die Veranstaltung auch Thema im Landtag in München werden müsse. "Die neuen Enthüllungen zu einem radikalen Geheimtreffen auch in Schwaben machen größte Sorge. Diese unerträglichen Vorgänge sind ein Angriff auf die Demokratie und das friedliche Zusammenleben in unserem Land", so der CSU-Chef.

Rechtsextremist Sellner sprach bei Treffen über "Remigration"