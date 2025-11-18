AfD-Bürgermeisterin soll nach zwei Wochen im Amt wieder abgewählt werden

Bad Salzuflen - Eine frisch gewählte Vize-Bürgermeisterin aus den Reihen der AfD soll in Nordrhein-Westfalen nach kaum zwei Wochen im Amt wieder abgewählt werden.

Kurze Freude? Der stellvertretenden AfD-Bürgermeisterin Sabine Reinknecht droht die Abwahl. © Facebook/AfD-Fraktion Bad Salzuflen

Im Zuge der konstituierenden Sitzung des Stadtrats in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) wurde die AfD-Kandidatin Sabine Reinknecht am 5. November zur dritten stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt.

Die übrigen Fraktionen wollen dies nun rückgängig machen und bereiten bereits ihre Abwahl vor. Ein entsprechender Antrag wurde am Sonntag von einem Zusammenschluss mehrerer "demokratischer Ratsmitglieder" beim Bürgermeister eingereicht.

In einer Pressemitteilung vom Mittwoch wird die geplante Abberufung der AfD-Politikerin wie folgt begründet: "Die unterzeichnenden Ratsmitglieder sehen sich verpflichtet, gemeinsam für eine verlässliche, respektvolle und zukunftsorientierte Entwicklung unserer Stadt einzutreten. Unser gemeinsames Ziel ist es, die demokratischen Institutionen zu unterstützen, stabile Rahmenbedingungen für die politische Arbeit zu schaffen und das Ansehen unserer Stadt nachhaltig zu sichern."

Reinknecht wurde überraschend ins Amt gewählt, nachdem sich CDU, SPD und Grüne zuvor eigentlich darauf geeinigt hatten, geschlossen für die Grünen-Kandidatin Christine Fanenbruck zu stimmen.

Obwohl die AfD nach den Kommunalwahlen im neuen Stadtrat nur 13 Sitze hat, stimmten 16 anwesende Stadträte für Reinknecht, sieben stimmen gegen sie, bei einer Enthaltung. Woher die drei zusätzlichen Stimmen kamen, war bisher nicht bekannt. Die Wahl war geheim.