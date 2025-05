AfD gesichert rechtsextrem: Was bedeutet die neue Einstufung für Partei und Mitglieder?

Deutschland - Die AfD wird vom Verfassungsschutz jetzt als gesichert rechtsextremistische Partei beobachtet . Was bedeutet das für die Zukunft der Partei und für ihre Mitglieder? Hier lest Ihr die wichtigsten Fragen und Antworten.

Außerdem wird betrachtet, welche Kontakte zu anderen extremistischen Gruppierungen bestehen. Wie aus einer Mitteilung des Bundesamtes hervorgeht, stützt sich der Verfassungsschutz in seiner Neubewertung der AfD vor allem auf Äußerungen und Positionen, bei denen es um die Verletzung der Menschenwürde geht – etwa durch die Abwertung von Muslimen oder pauschal verwendete Begriffe wie "Messermigranten".

Auf welcher Grundlage fällt so eine Entscheidung?

Lars Castellucci (51, SPD, l.) macht sich für die Vorbereitung eines Verbotsverfahrens stark. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Muss die Partei mit einem Verbot rechnen?

Mit einem Parteiverbot hat die Beobachtung durch das BfV zwar vordergründig nichts zu tun. Denn dieses kann nur von Bundestag, Bundesrat oder der Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht beantragt werden.

Eines der drei Verfassungsorgane könnte sich aber durch die neue Einschätzung des Inlandsnachrichtendienstes ermutigt fühlen, einen solchen Antrag zu stellen. Der SPD-Innenpolitiker Lars Castellucci (51) rät, schon jetzt weitere Vorbereitungen für ein Verbotsverfahren zu treffen, "für den Zeitpunkt, wenn alle Klagen abgewiesen sind".

Der frühere CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz (49) hatte in der zurückliegenden Wahlperiode einen fraktionsübergreifenden Gruppenantrag initiiert, dem sich mehr als 120 Parlamentarier anschlossen. Sie wollten erreichen, dass der Bundestag beim Bundesverfassungsgericht ein Parteienverbot beantragt. Doch dazu kam es nicht.

Was steht in dem Gutachten?

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat vor der Entscheidung ein rund 1110 Seiten starkes Gutachten zu der Partei erstellt. Das Gutachten ist nur für den internen Dienstgebrauch bestimmt. Es listet unter anderem Äußerungen auf, die der Verfassungsschutz als "fortlaufende Agitation" gegen Geflüchtete und Migranten wertet. Entsprechende Äußerungen von AfD-Politikern finden sich nicht nur in interner Kommunikation, sondern auch in Reden und sozialen Medien. Sie reichen von Slogans wie "Abschieben schafft Wohnraum!" bis zu Sätzen wie "Jeder Fremde mehr in diesem Land ist einer zu viel."