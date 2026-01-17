AfD gründet Jugendverband in Thüringen: Proteste vor Hotel

Ilmenau - In Ilmenau (Ilm-Kreis) gründet sich am heutigen Samstag der Landesverband Thüringen der AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland".

Vor dem Veranstaltungsort kommt es zu Protesten. © NEWS5 / Steffen Ittig

Das bestätigte Landessprecher Stefan Möller (50) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Gründung finde aktuell statt. Zuvor hatte das Portal "inSüdthüringen" berichtet.

Den Angaben nach werde wohl auch Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (53) vor Ort erwartet.

Vor dem Tagungsort Hotel Tanne haben sich laut Polizeiangaben am Morgen rund 180 Menschen zu einer Kundgebung versammelt. Es sei alles friedlich verlaufen, die Veranstaltung sei nicht gestört worden. Die Demo sei noch bis zum Abend angemeldet.

Ende November 2025 war die bundesweite Gründung der neuen AfD-Jugend in Gießen (Hessen) von massiven Protesten begleitet worden. Es kam dabei auch zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten.

Die Vorgängerorganisation "Junge Alternative" (JA) hatte sich vergangenes Frühjahr aufgelöst, nachdem sich die AfD von ihr getrennt hatte. Als eigenständiger Verein war die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestufte JA nur lose an die AfD angebunden gewesen.

