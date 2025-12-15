AfD in Brandenburg verbreitet Falschmeldung: Verfassungsschutz wehrt sich

Berlin - In einer Pressemitteilung des AfD -Landesverbands behauptete die Partei, der Verfassungsschutz wolle alle Mitglieder in Brandenburg als gesichert rechtsextrem einstufen. Nun stellte der Behördenleiter dies richtig.

Der AfD-Landesverband verbreitete in einer Pressemitteilung offenbar Falschmeldungen. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Der Leiter des Verfassungsschutzes Brandenburg, Dr. Wilfried Peters, machte klar, dass die aufgestellte Behauptung falsch sei: "Richtig ist, dass wir sehr genau beobachten, inwiefern sich Teile der AfD weiter radikalisieren."

Die bisherige Einschätzung, dass rund 50 Prozent der AfD-Mitglieder als gesichert rechtsradikal gelten, müsse aufgrund aktueller Entwicklungen im laufenden Jahr gegebenenfalls neu bewertet werden.

Eine pauschale Einstufung aller Mitglieder werde es jedoch nicht geben.