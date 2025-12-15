Hitlergruß im Bundestag? AfD-Abgeordneter angeklagt

Berlin - Der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf (60) wurde wegen eines angeblichen Hitlergrußes im Parlamentsgebäude angeklagt.

Der AfD-Politiker Matthias Moosdorf (60) soll einen Parteikollegen im Bundestag mit einem Hitlergruß begrüßt haben. (Archivfoto) © Marco Rauch/dpa

Moosdorf soll am 22. Juni 2023 im Zuge einer laufenden Bundestagssitzung einen Parteikollegen an der Garderobe mit "Hackenschlag" und Hitlergruß begrüßt haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Montag mitteilte.

Moosdorf wird vorgeworfen, den verbotenen NS-Gruß bewusst getätigt zu haben.

Der 60-jährige Abgeordnete aus Leipzig wird in der Mitteilung dabei nicht namentlich erwähnt, jedoch wird darauf verwiesen, dass die Immunität des Tatverdächtigen bereits im Oktober aufgehoben wurde. Dies ist bei Moosdorf der Fall.

Der AfD-Politiker muss sich nun wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten.