Ist das erlaubt? Schule verbietet Praktikum bei AfD

Potsdam - Der AfD-Landeschef in Brandenburg fordert die Landesregierung auf, das Verbot eines Schülerpraktikums bei der Landtagsfraktion zurückzunehmen.

AfD-Fraktionschef René Springer (46) hat das Verbot für ein Praktikum bei seiner Partei scharf kritisiert. © Michael Bahlo/dpa

"Die AfD-Landtagsfraktion ist ein regulär anerkannter Ausbildungsbetrieb", sagte René Springer (46). "Wer einem Schüler den Zugang zu diesem Lernort verweigert, verhindert Bildungschancen und instrumentalisiert staatliche Institutionen für politische Ausgrenzung."

Ein Schulleiter aus dem Kreis-Potsdam-Mittelmark untersagte ein Schülerbetriebspraktikum für einen Schüler einer zehnten Klasse in der AfD-Fraktion des Landtages, wie das Bildungsministerium bestätigte.

Die AfD-Landtagsfraktion hatte dies als inakzeptabel kritisiert und den Fall in sozialen Medien öffentlich gemacht. Es folgte eine Flut von Hasskommentaren und auch Drohungen gegen den Schulleiter.

Bildungsminister Steffen Freiberg (44, SPD) hatte jüngst die Entscheidung des Schulleiters erneut verteidigt. "Die Schulaufsicht hat den Vorgang geprüft und weist den Vorwurf eines Fehlverhaltens zurück", sagte Freiberg im Bildungsausschuss.