AfD-Krah tritt bei Zwickau auf: Voller Saal, Gegendemo vor Veranstaltung

Bernsdorf - Hier trafen zwei Welten aufeinander: Am gestrigen Mittwochabend trat der ehemalige AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah (47) in der Gemeinde Bernsdorf (Landkreis Zwickau ) auf. Vor der Veranstaltung versammelten sich linke Gegendemonstranten. Das Motto: "Demokratie und Vielfalt".

Maximilian Krah (47, AfD) sprach am Mittwochabend vor etwa 250 Bürgern in Bernsdorf (Landkreis Zwickau). © Andreas Kretschel

Der Saal in einer alten Mühle in der 2000-Einwohner-Gemeinde Bernsdorf platzte am Mittwochabend aus allen Nähten. Etwa 250 Gäste waren gekommen, um eine Rede von Maximilian Krah zu hören.



Vor der Mühle versammelten sich einige Gegendemonstranten. Sie hielten bunte Regenschirme, Protest-Plakate und Antifa-Fahnen in den Händen. "Danke, ihr Patrioten! Wegen euch kann ich nicht Fußball gucken", stand auf einem Transparent geschrieben.

Währenddessen hielt der umstrittene AfD-Politiker eine zweistündige Rede. Dabei schoss der 47-Jährige gegen das EU-Parlament, die Bundesregierung und vor allem gegen die Flüchtlingspolitik.

"Die Einwanderung, die wir haben, ist das Riesenproblem", so Krah. Ein Großteil der Flüchtlinge, die 2015 gekommen sind, passe nicht hierher - immer wieder gab es Applaus.

Dass viele Bürger mit den Aussagen des AfD-Politikers nicht übereinstimmen, zeigte die Gegendemo am Mittwochabend. "Leute wie Maximilian Krah dürfen nicht unwidersprochen bleiben", sagt Felix Beyer, Co-Vorsitzender der SPD im Landkreis Zwickau, zu TAG24.

"Melanie Berthold, die SPD-Stadträtin in Oberlungwitz, hat die Gegendemo organisiert und angemeldet. Ich bin den Engagierten vor Ort unglaublich dankbar für ihren starken Einsatz", erklärt Beyer.