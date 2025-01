AfD-Mitarbeiterin in Tübingen beleidigt und angegriffen!

Tübingen - Eine in Tübingen für die AfD politisch tätige Frau ist nach Angaben der Polizei von einem Unbekannten angegriffen worden.

Die Mitarbeiterin der AfD (35) wurde auf offener Straße beleidigt und verletzt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die 35 Jahre alte Frau war demnach am Montagabend in der Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr drei Frauen und ein Mann entgegenkamen.

Unvermittelt soll der Unbekannte der 35-Jährigen, deren Name und Tätigkeit ihm laut Polizei wohlbekannt waren, gegen den Oberschenkel getreten und sie beleidigt haben.

Im Anschluss daran entfernte sich die Gruppe. Der Angreifer habe Deutsch ohne Akzent gesprochen, sagte ein Polizeisprecher.

Die 35-Jährige verständigte über Notruf die Polizei. Sie erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden.