AfD-Politikerin verbreitet "aus Tüdeligkeit" Nazi-Propaganda über Kinderblut und "Elite-Juden"

Prenzlau - Mit nur drei Klicks hat AfD-Frau Peggy Lindemann (46) für einen handfesten Skandal gesorgt. Auslöser ist ein antisemitisches Instagram-Video, das die Lokalpolitikerin aus Brandenburg in ihren Storys teilte. Lindemann spricht von einem Versehen und bittet um Entschuldigung.

Peggy Lindemann (46) ist AfD-Kommunalpolitikerin aus der Uckermark. © Screenshot/Instagram/lindemannpeggy

In dem Clip der rechtsextremen Influencerin Denise Kettler wird in Anlehnung an Verschwörungsideen um den Epstein-Skandal Adolf Hitler verteidigt und ihm ihn seinem Judenhass recht gegeben.

"Ein Maler aus Österreich behauptete in seiner 'Propaganda', dass Elite-Juden das Blut unserer Kinder trinken würden. Glaubst du heute immer noch, dass er der Böse war?" , ist in der Caption zu lesen. Allerdings wurde das Wort "Juden" durch ein Saftpäckchen-Emoji als ein antisemitisches Codewort ersetzt. Das englische Wort für Saft lautet "juice", was wie "jews" (übersetzt: Juden) ausgesprochen wird.

Zudem ist die Karikatur eines hakennasigen Juden aus der NS-Wochenzeitung "Der Stürmer" abgebildet, die mit der Parole "Die Juden sind unser Unglück" überschrieben ist. Der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) war selbst Jude.

Hintergrund: Die Ritualmordlegende ist ein antisemitischer Mythos, der beschuldigt, christliche Kinder für rituelle Zwecke zu töten. Während der Corona-Pandemie fielen mehrere Promis durch die Verbreitung kruder Verschwörungserzählungen auf. Rapper Sido (45) sorgte 2020 für Negativschlagzeilen, als er im Gespräch mit Musikerkollege Ali Bumaye (41) über das Alter von Alkoholiker Harald Juhnke (†75) und den kettenrauchenden Altkanzler Schmidt (†96) schwurbelte: "Vielleicht hat er ja Kinderblut getrunken."

Kettler, die unter dem Namen "independent.mom" postet, bezeichnet sich selbst als "Verschwörungstheoretikerin mit Stil" und "kritisch & ungeimpft".