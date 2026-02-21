Braunschweigs OB: "Mit dem großen Besteck" an die AfD ran

Braunschweig - Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (44, SPD ) hofft nach den jüngsten Debatten um die AfD auch auf Auswirkungen auf Wahlergebnisse.

Vor wenigen Tagen stufte der Verfassungsschutz die AfD Niedersachsen als extremistische Bestrebung ein. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

"Die Erkenntnisse, die der Verfassungsschutz jetzt schon hat und weiter gewinnen wird, werden die Menschen noch mehr zum Nachdenken bringen. Da bin ich mir sicher. Die AfD bietet keine Lösungen an, sie setzt allein auf Spaltung der Gesellschaft", sagte Kornblum der "Braunschweiger Zeitung".

Der 44-Jährige, der auch Mitglied des SPD-Bundesvorstands ist, betonte zudem: "Wenn die rechtsstaatlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, muss ein bundesweites AfD-Verbotsverfahren eingeleitet werden."

Zuletzt sah sich die AfD Vorwürfen von Vetternwirtschaft ausgesetzt. Wie aus der Parteispitze verlautete, wird sich der Bundesvorstand am Montag zudem mit Anschuldigungen gegen führende Funktionäre des AfD-Landesverbandes Niedersachsen beschäftigen.

Diese beruhen jedoch bislang nur auf Aussagen einiger Parteimitglieder und werden von den Beschuldigten vehement zurückgewiesen. Mitte der Woche war der AfD-Landesverband Niedersachsen zudem als extremistische Bestrebung eingestuft worden.