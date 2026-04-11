AfD Thüringen will Vertreter der Jugend-Organisation im Bundesvorstand

Erfurt - Die Thüringer AfD will sich für einen Platz der Jugendorganisation "Generation Deutschland" an der Parteispitze einsetzen.

Die Thüringer AfD hat sich für einen Platz der Jugendorganisation "Generation Deutschland" ausgesprochen. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

"Ich halte es für unheimlich wichtig, dass ein Vertreter der Jugendorganisation im Bundesvorstand sitzt", sagte Thüringens AfD-Generalsekretär und Vize-Fraktionschef Daniel Haseloff (37) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Wahlen in den westdeutschen Bundesländern hätten gezeigt, dass die AfD gerade bei Jungwählern im Alter zwischen 20 und 25 Jahren punkten konnte.

"Dementsprechend ist es wichtig, dass die Partei nicht versteinert, sondern dass da auch der Einfluss der Jugend mit in den Bundesvorstand reinkommt", so Haseloff. So spiele eine Rolle, dass Initiativen der Generation Deutschland auch direkt in den Bundesvorstand "eingespeist werden können".

Die AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) war Ende November 2025 in Gießen neu gegründet worden - begleitet von zahlreichen Protesten, Blockaden und Demonstrationen.

Haseloff hat auch schon einen Kandidaten für den Posten im Blick: "Ich könnte mir vorstellen, dass der aktuelle Bundesvorsitzende der Generation Deutschland einen Sitz im Bundesvorstand erhält." Chef der Generation Deutschland ist der brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm (29).