Neuer Umfrage-Rekord: So groß ist Abstand zwischen AfD und Union jetzt

Berlin - Vorsprung abermals vergrößert! Die AfD hat einen neuen Rekord im INSA-Sonntagstrend erzielt.

Die AfD bleibt im INSA-Sonntagstrend mit Abstand stärkste Kraft. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Wie die Umfrage im Auftrag der BILD zeigt, kommt die Partei auf 29 Prozent (+1) und ist weiter stärkste Kraft vor der Union, die mit 22 Prozent (-1) nun bereits sieben statt bisher fünf Prozentpunkte von der Spitze entfernt ist. Dies entspricht dem schlechtesten Wert seit über vier Jahren.

Die Grünen erobern Platz drei, können sich auf 14 Prozent (+1) und somit den besten Wert seit zweieinhalb Jahren steigern.

Dagegen verliert die SPD, kommt nur noch auf 12 Prozent (-1). Folglich schafft Schwarz-Rot zusammen nur noch 34 Prozent.

Ebenfalls büßen die Linken einen Prozentpunkt ein, stehen bei 10 Prozent. FDP und BSW schaffen weiter nur 3 Prozent und würden dementsprechend den Einzug ins Parlament verpassen.