Neuer Umfrage-Rekord: So groß ist Abstand zwischen AfD und Union jetzt
Berlin - Vorsprung abermals vergrößert! Die AfD hat einen neuen Rekord im INSA-Sonntagstrend erzielt.
Wie die Umfrage im Auftrag der BILD zeigt, kommt die Partei auf 29 Prozent (+1) und ist weiter stärkste Kraft vor der Union, die mit 22 Prozent (-1) nun bereits sieben statt bisher fünf Prozentpunkte von der Spitze entfernt ist. Dies entspricht dem schlechtesten Wert seit über vier Jahren.
Die Grünen erobern Platz drei, können sich auf 14 Prozent (+1) und somit den besten Wert seit zweieinhalb Jahren steigern.
Dagegen verliert die SPD, kommt nur noch auf 12 Prozent (-1). Folglich schafft Schwarz-Rot zusammen nur noch 34 Prozent.
Ebenfalls büßen die Linken einen Prozentpunkt ein, stehen bei 10 Prozent. FDP und BSW schaffen weiter nur 3 Prozent und würden dementsprechend den Einzug ins Parlament verpassen.
Auch andere Umfrageinstitute sahen die AfD zuletzt mit Ergebnissen zwischen 25 und 28 Prozent an oberster Stelle. Die CDU/CSU bewegte sich zwischen 22 und 24 Prozent.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa