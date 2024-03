AfD will "blaue Wende": Eindeutiges Votum für den Spitzenkandidaten

Glauchau - Die AfD geht mit ihrem Landes-Chef Jörg Urban (59) als Spitzenkandidaten in die bevorstehende Landtagswahl (1. September) in Sachsen. Das entschied die Rechtsaußen-Partei am heutigen Donnerstagabend auf ihrem Landesparteitag in Glauchau (Landkreis Zwickau).