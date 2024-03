AfD-Wahlkampf mit Fake-Fotos? Diese Frau gibt es gar nicht

Der Post wurde mit einem KI-genierten Bild erstellt. Den Namen der Frau gebe es auch nicht. © Bildmontage: Screenshot: instagram.com/afd_kreisverband_goeppingen_/

Dem Bild wird der falsche Name Dr. Stefanie Müller zugeordnet. Daneben steht die Motivation zum Parteieintritt der vermeintlichen Frau auf dem Bild. Der Post wirft Fragen auf zum Umgang mit KI in Zeiten von Fake News und im Vorfeld der Kommunal- und Europawahl. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Der AfD-Kreisvorsitzende Sandro Scheer bestätigte am Donnerstag, dass er das Bild mit einer Künstlichen Intelligenz erstellt habe, auch der Name der Frau sei nicht korrekt. Es sei aber eine Dr. Stefanie in den Kreisverband eingetreten und habe ihre Motivation dazu ähnlich geschildert, wie im Post beschrieben.

Um die Frau zu schützen, wollte er demnach nicht ihren echten Namen nennen. Mit Fake News hat der Post laut Scheer nichts zu tun, es sei klar erkennbar, dass das Foto keine echte Person zeige.