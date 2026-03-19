AfD will Bierflaschen-Pfand erhöhen – und scheitert auf allen Ebenen

München - Die AfD ist im bayerischen Landtag mit einem Antrag zur Erhöhung des Pfands für Mehrwegflaschen und Getränkekisten gescheitert.

Mit höherem Pfand auf Bierflaschen wollte die AfD die heimischen Betriebe unterstützen. Diese hielten wenig von der Idee. © Harald Tittel/dpa

Konkret hatte die Fraktion eine Erhöhung des Pfandsatzes für Mehrwegflaschen aus Glas auf 25 Cent und für Getränkekästen auf 5 Euro gefordert - und dies auch mit einem verbesserten Umweltschutz begründet.

Doch weder CSU noch Freie Wähler, SPD oder Grüne unterstützten die Forderung, welche von der Staatsregierung die Durchsetzung auf Bundesebene zum Ziel hatte.

Der Rücklauf von Pfandflaschen sei seit Jahren rückläufig, jährlich fehlten den Brauereien deswegen 200 Millionen Flaschen und eine Million Kisten, sagte Antragsteller Harald Meußgeier (63, AfD).

Er wolle die heimischen Betriebe unterstützen, die von den Verlusten "häufig stark betroffen" seien, denn die Neuanschaffung der Flaschen und Kisten koste viel Geld.

Zur Wahrheit gehört aber, dass sich der Verband Private Brauereien Bayern schon vor der Abstimmung schriftlich vom AfD-Antrag distanziert hatte.