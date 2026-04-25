Er sorgte mit Hitler-Rede für Aufregung: AfD schließt Alexander Eichwald aus Partei aus

Düsseldorf - Das Landesschiedsgericht der AfD in Nordrhein-Westfalen hat das umstrittene Mitglied Alexander Eichwald aus der Partei ausgeschlossen.

Die NRW-AfD hat das umstrittene Mitglied Alexander Eichwald wegen schwerem parteischädigendem Verhalten aus der Partei rausgeworfen. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Das bestätigte ein Parteisprecher. Eichwald hatte Ende November mit einer Rede im Stil von Adolf Hitler für Aufsehen gesorgt, mit der er sich bei der Gründungsveranstaltung der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) in Gießen für einen Vorstandsposten beworben hatte.

Mit der Entscheidung bleibt auch der bereits vom Landesvorstand beschlossene Entzug der Mitgliedsrechte bestehen.

Eichwald stehe der Rechtsweg zum AfD-Bundesschiedsgericht offen, so der Sprecher weiter. Eichwald selbst sei bei der Verhandlung nicht anwesend gewesen.

Beantragt hatte den Parteiausschluss Eichwalds der zuständige AfD-Kreisverband Herford in Ostwestfalen. Als Begründung hatte der Kreisverband schweres parteischädigendes Verhalten genannt.