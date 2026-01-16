AfD will Innenminister Maier absägen und scheitert kläglich

Erfurt - Thüringens Innenminister Georg Maier (58, SPD ) bleibt im Amt - die AfD verlangte vergeblich seine Entlassung.

Die AfD hat sich auf Thüringens Innenminister Georg Maier (58, SPD) eingeschossen. © Martin Schutt/dpa

Die Abgeordneten des Thüringer Landtags stellten sich mehrheitlich hinter den SPD-Politiker, Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) sprach ihm sein Vertrauen aus und kritisierte Vorwürfe gegen Maier. "Das war unanständig, was Sie hier machen", sagte Voigt in einer von der AfD-Fraktion beantragten Sondersitzung des Landtags in Erfurt.

47 Abgeordnete von CDU, SPD, BSW und Linke stimmten gegen den Entlassungs-Antrag. Die AfD, die in Thüringen vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet wird, stand damit mit 31 Stimmen allein im Parlament in Erfurt.

AfD-Chef Björn Höcke (53) warf dem Innenminister unter anderem vor, er halte sich nicht an die Neutralitätspflicht und missbrauche sein Amt. Sein Agieren sei ideologiegeladen und polarisierend. Die AfD und Höcke haben Maier mehrfach angezeigt.

Hintergrund ist unter anderem, dass der Innenminister erklärt hatte, er erkenne bei der AfD Anhaltspunkte für einen Missbrauch des parlamentarischen Fragerechts, um kritische Infrastruktur im Sinne Russlands auszuforschen. Zudem setzt er sich für ein AfD-Verbotsverfahren ein.