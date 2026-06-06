Aktivisten servieren AfD veganes Hakenkreuz zum Frühstück
Von Nico Pointner
Heidenheim - Linke Aktivisten haben AfD-Politikern im Vorfeld des Landesparteitags in Heidenheim beim Frühstück im Hotel gestört – und eine Protestbotschaft auf einem Drehteller serviert: ein Hakenkreuz, geformt aus veganem Hackfleisch.
Zu der Aktion bekannten sich Aktivisten aus dem Umfeld des Zentrums für Politische Schönheit. Um das von den Nazis verwendete Symbol formten die Aktivisten einen Schriftzug: "Vorsicht vor der NSAFD" – eine Buchstabenkombination aus der von Adolf Hitler geführten NSDAP und der AfD.
Für den Zugang zum Frühstücksraum hatten sich die Aktivisten nach eigenen Angaben heimlich ins Hotel am Congress Centrum in Heidenheim einquartiert, wo auch viele AfD-Delegierte übernachteten.
Nach Angaben der Aktivisten bestand das Kunstwerk aus 1,2 Kilogramm veganem Hackfleisch. Nach dem Aufbau des Arrangements seien die Beteiligten teilweise von AfD-Politikern bedroht worden.
Polizei ermittelt gegen Aktivisten
Wegen ihrer kritischen politischen Botschaft werten sie die Aktion nicht als Straftat, weil man das Hakenkreuz, eigentlich ein verbotenes Symbol, durch diese Botschaft ja eingeordnet habe.
Gegen einen 40-Jährigen wird laut Polizei wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen dennoch ermittelt.
Insgesamt kamen bei Demonstrationen rund umden Landesparteitag Schätzungen der Polizei zufolge rund 500 Teilnehmer zusammen.
Titelfoto: Bild-Montage: Stefan Puchner/dpa, political_beauty/Instagram