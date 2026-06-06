Aktivisten servieren AfD veganes Hakenkreuz zum Frühstück

Heidenheim - Linke Aktivisten haben AfD-Politikern im Vorfeld des Landesparteitags in Heidenheim beim Frühstück im Hotel gestört – und eine Protestbotschaft auf einem Drehteller serviert: ein Hakenkreuz, geformt aus veganem Hackfleisch.

In Heidenheim findet zurzeit der Landesparteitag der AfD statt. Einige der Delegierten wurden beim Frühstück im Hotel mit einer veganen Spezialität überrascht. © Bild-Montage: Stefan Puchner/dpa, political_beauty/Instagram

Zu der Aktion bekannten sich Aktivisten aus dem Umfeld des Zentrums für Politische Schönheit. Um das von den Nazis verwendete Symbol formten die Aktivisten einen Schriftzug: "Vorsicht vor der NSAFD" – eine Buchstabenkombination aus der von Adolf Hitler geführten NSDAP und der AfD.

Für den Zugang zum Frühstücksraum hatten sich die Aktivisten nach eigenen Angaben heimlich ins Hotel am Congress Centrum in Heidenheim einquartiert, wo auch viele AfD-Delegierte übernachteten.

Nach Angaben der Aktivisten bestand das Kunstwerk aus 1,2 Kilogramm veganem Hackfleisch. Nach dem Aufbau des Arrangements seien die Beteiligten teilweise von AfD-Politikern bedroht worden.