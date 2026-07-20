Tumult beim Staatsakt: Streit um AfD-Kranz endet im Handgemenge

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Ein Kranz der AfD löst beim Gedenken an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler einen Eklat aus.

Von Jörg Ratzsch, Sebastian Christoph Gollnow

Berlin - Bei der Gedenkveranstaltung der Bundesregierung zum Jahrestag des gescheiterten Stauffenberg-Attentats auf Adolf Hitler ist es zu einem Eklat wegen eines Kranzes gekommen.

Tobias Korenke (61), Großneffe von Dietrich Bonhoeffer (†39), entfernt während einer Gedenkveranstaltung der Bundesregierung den Kranz der AfD.
Tobias Korenke (61), Großneffe von Dietrich Bonhoeffer (†39), entfernt während einer Gedenkveranstaltung der Bundesregierung den Kranz der AfD.  © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Ein Großneffe des evangelischen Theologen und NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, Tobias Korenke (61), versuchte ein Gebinde der AfD-Bundestagsfraktion an der Gedenkstätte im Bendlerblock in Berlin zu entfernen, wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur schilderte.

Sicherheitsmitarbeiter gingen dazwischen. Bei dem Handgemenge wurde der Kranz beschädigt.

Korenke sagte der dpa: "Viele Nachkommen, und dazu gehöre auch ich, empfinden eine wirklich große Wut, wenn wir sehen, dass die AfD hier Kränze ablegt. Das werden wir hier nicht akzeptieren." 

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Ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion bestätigte, dass diese einen Kranz für die Gedenkstunde bereitgestellt hatte. Ob auch Fraktionsmitglieder anwesend gewesen seien, könne er nicht abschließend sagen.

Der Leiter der Arbeitsgemeinschaft Geschichte der Fraktion, Götz Frömming, sagte, die Fraktion werde zu diesen offiziellen Gedenkfeiern als im Bundestag vertretene Partei eingeladen. 

Karin Prien appelliert für Demokratie und Verantwortung

Bundesfamilienministerin Karin Prien (61, CDU) hielt in diesem Jahr die Hauptrede der Gedenkveranstaltung.
Bundesfamilienministerin Karin Prien (61, CDU) hielt in diesem Jahr die Hauptrede der Gedenkveranstaltung.  © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der Widerstand des 20. Juli und anderer Gruppen erinnere daran, dass Demokratie nicht allein durch Institutionen gestützt werde. Verantwortung beginne aus einer Haltung heraus, sagte Karin Prien (61, CDU). Man dürfe nicht zulassen, dass Menschen sich von der Demokratie abwendeten.

"Die Geschichte des Widerstands zeigt uns, Menschen werden nicht als Helden geboren, sie lernen Verantwortung zu übernehmen, lange bevor Freiheit und Menschenwürde auf dem Spiel steht", sagte die CDU-Politikerin. "Die Freiheit von morgen entscheidet sich in unserem Handeln heute." 

Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg (†37) vergeblich versucht, Diktator Hitler (†56) mit einer Bombe zu töten, die nationalsozialistische Herrschaft zu stürzen und den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Stauffenberg und drei weitere Beteiligte wurden noch am Abend im Hof des Bendlerblocks erschossen.

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Dort, wo auch das Bundesverteidigungsministerium heute seinen Sitz hat, ist am Nachmittag zum Gedenken außerdem ein feierliches Gelöbnis von 240 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr geplant.

Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

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