Anti-AfD-Protest in Gießen: Wasserwerfer-Einsatz, mehrere Verletzte!

Gießen - Tausende Demonstranten protestieren seit Samstagmorgen gegen die geplante Neugründung der AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland" in Gießen. Die Polizei ging mit einem Wasserwerfer gegen Protestierende vor, um eine Straßenblockade aufzulösen. Das Uniklinikum Gießen meldete mehrere Verletzte.

Auf der B429 nahe der Lahnbrücke bei Gießen ging die Polizei mit einem Wasserwerfer gegen Demonstranten vor. © Lando Hass/dpa

Bei den massiven Protesten in der mittelhessischen Stadt habe es bislang zehn Leichtverletzte gegeben. Sie alle hätten eigenständig zu Fuß das Krankenhaus aufgesucht, wie ein Kliniksprecher erklärte. Er nannte etwa Verletzungen an Händen und Beinen als Beispiele.

Die Polizei ging am Samstagvormittag mit einem Wasserwerfer auf der B429 gegen etwa 2000 Demonstranten vor, welche die Bundesstraße blockiert hatten.

Am Vormittag startete zudem in der Nähe der Gießener Innenstadt die voraussichtlich größte Kundgebung des heutigen Tages. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte die Aktion angemeldet, zu der nach Angaben der Polizei rund 30.000 Teilnehmer erwartet wurden.

Am frühen Samstagmorgen war die Polizei mit diversen Besetzungen konfrontiert gewesen: Mehrere Straßen seien "massiv" blockiert worden, betonte ein Polizeisprecher. Ein auf "X" veröffentlichtes Video soll etwa eine Straßenblockade bei der Gemeinde Heuchelheim westlich der Stadt zeigen.