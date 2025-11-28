Aufgehobenes "Kontaktverbot" zur AfD stellt Wirtschaftsverband vor Zerreißprobe

Berlin - Der Wirtschaftsverband "Die Familienunternehmer e. V." hat mit seiner neuen Haltung gegenüber der AfD für große Aufregung gesorgt. Mehrere Unternehmen kündigten daraufhin ihre Mitgliedschaft.

Marie-Christine Ostermann (47), Präsidentin des Verbands "Die Familienunternehmer e. V." hat mit ihren Aussagen eine hitzige Debatte entfacht. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Auslöser der Protestwelle war eine Aussage der Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann (47), die gegenüber dem "Handelsblatt" zu Wochenbeginn erklärte, dass ein "Kontaktverbot" zu AfD-Bundestagsabgeordneten für Verbandsmitglieder aufgehoben worden sei.

Zu einer Veranstaltung der "Familienunternehmer" Ende Oktober seien bereits AfD-Politiker eingeladen worden. Gleichermaßen betonte Ostermann, dass eine sogenannte Brandmauer innerhalb ihres Verbandes "noch nie gegeben" habe. Dennoch zeigten sich gleich mehrere Mitglieds-Unternehmen von diesen Aussagen überrascht und zogen Konsequenzen.

Die Drogeriekette "Rossmann", Thermomix-Entwickler "Vorwerk" und der Getränkehersteller "Fritz-Kola" haben ihre Mitgliedschaft deshalb bereits beendet.

"Wir unterstützen die Haltung des Verbands 'Die Familienunternehmer' nicht und haben die Mitgliedschaft gekündigt", teilte Rossmann gegenüber der Deutschen-Presseagentur (dpa) mit. Vorwerk erklärte, dass die AfD "nicht im Einklang mit demokratischen Grundwerten und rechtsstaatlichen Prinzipien" stehen würde.

Für Verwirrung sorgte dagegen der Rossmann-Konkurrent "dm".