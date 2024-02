Compact und die AfD - Thüringer Linke-Politiker warnt: "möglicherweise illegale Einflussnahme"

Erfurt/Berlin - " Die Blaue Welle rollt " - so nennt sich eine Veranstaltungsreihe des übereinstimmenden Berichten zufolge rechtsextremen Magazins "Compact". Linke-Politiker auf Bundes- und Landesebene fordern eine Prüfung!

2024 veranstaltet das Magazin Compact unter dem Motto "Die Blaue Welle rollt" nach eigenen Angaben "überall" Volksfeste und Kundgebungen, "um endlich den Machtwechsel in Deutschland möglich zu machen."

Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (56, Linke) teilte am Donnerstag via X mit, dass die Reihe im Vorfeld der Europa- und Landtagswahlen gegen die Vorschriften der Parteienfinanzierung verstoßen könnte.

Christian Schaft (32), Co-Vorsitzender der Thüringer Linkspartei, sagte, der Bundestag müsse schnell handeln. (Archivbild) © Daniel Vogl/dpa

Man wolle mithelfen, die "Altparteien" zu entmachten, heißt es. Man habe für die Tournee "mächtig" investiert. In einem Beitrag ist unter anderem von 60.000 Euro in Zusammenhang mit einer "riesigen" fahrbaren Bühne die Rede sowie "Technik (30.000 Euro)". "Mit Hilfe ihrer Spenden konnten wir die Summe weitgehend stemmen", so Compact.

Zum Ende des Beitrags heißt es: "Damit wir diese riesigen Ausgaben bewältigen können, benötigen wir also weiterhin Ihre Spende". Möglichkeiten der Geldzusendung an Compact Magazin GmbH sind angegeben.

Zu den Veranstaltungsorten zählen unter anderem auch Sonneberg, Mühlhausen und Erfurt (alle Thüringen).

Als Redner oder Gäste angekündigt sind in Sonneberg und Mühlhausen auch diverse AfD-Politiker - darunter auch Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (51). Zum Termin in Mühlhausen heißt es: "Eine Veranstaltung der AfD."