Eklat bei AfD-"Familienfest": Hitlergruß und Attacke auf Journalisten

Gera - Bei einer als "Familienfest" angemeldeten Veranstaltung der AfD in Gera soll es zu einem Eklat gekommen sein. Die Polizei ermittelt.

Die Veranstaltung am Freitagnachmittag in der Innenstadt sei als ein "Familienfest" angemeldet worden.

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Aktuell liegt die AfD in Umfragen auf Platz eins vor der CDU.