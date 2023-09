AfD-Mann könnte Oberbürgermeister werden: Jörg Prophet im Visier des Verfassungsschutzes?

Nordhausen/Erfurt - Kurz vor der Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt in Nordhausen am Sonntag (24. September) gerät AfD-Kandidat Jörg Prophet (61) in negative Schlagzeilen.

Der Thüringer AfD-Landesverband gilt als "erwiesen rechtsextremistische Bestrebung". (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Den Zusammengang zwischen dem Beitrag auf der Website der AfD Nordhausen und den Zitaten im Verfassungsschutzbericht entdeckt, hat laut MDR Jens-Christian Wagner.

Der Historiker und Stiftungsleiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora hatte zuletzt bereits hinsichtlich der "Teilnahme an Gedenkveranstaltungen" Konsequenzen für Prophet angekündigt.

Im Thüringer Verfassungsschutzbericht 2021 heißt es auch: "Das AfV (Anm. d. Red.: Akademie für Verfassungsschutz) hat den AfD-Landesverband Thüringen [...] zu einer erwiesen rechtsextremistischen Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung erhoben."

Zuletzt wurde der Thüringer Verfassungsschutzbericht 2021 in Hinblick auf die Verfassungsfeindlichkeit des gesamten AfD-Landesverbandes von einem Thüringer Verwaltungsgericht scharf kritisiert. Hintergrund war eine vorläufige Gerichtsentscheidung in Bezug auf den Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse eines AfD-Mitglieds.

Der Verfassungsschutz sowie seine Landesämter sind grundsätzlich nicht unumstritten. Wer als "verfassungsfeindlich" gelte, das sei gesetzlich nicht genau definiert. Was das eine Landesamt schon für demokratiegefährdend halte, halte das andere noch für legitim. Es komme darauf an, wer das Sagen habe, schreibt Ronen Steinke, Jurist sowie Autor und Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, in seinem in diesem Jahr veröffentlichten Buch "Verfassungsschutz. Wie der Geheimdienst Politik macht".