KZ-Gedenkstätte in Thüringen will AfD-Politiker nicht einladen, wenn er Oberbürgermeister wird

Nordhausen - Im Falle eines Sieges des AfD-Bewerbers Jörg Prophet (61) bei der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Nordhausen hat die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora Konsequenzen angekündigt.

Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora hat im Falle eines Wahlsieges von Jörg Prophet (61, AfD) Konsequenzen angekündigt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Wir werden ihm die Teilnahme an Gedenkveranstaltungen nicht gestatten", sagte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, am Donnerstag in Nordhausen.

Prophet sei ein rechtsextremer Geschichtsrevisionist und "keinen Deut" besser als der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke (51). Auch internationale Überlebendverbände zeigten sich besorgt und alarmiert.

Zwar werde die Stiftung gegen Prophet kein Hausverbot verhängen - so wie auch Höcke in der Gedenkstätte Buchenwald kein Hausverbot habe, sagte Wagner. Prophet könne außerhalb von Veranstaltung die Ausstellungen zur nationalsozialistischen Vergangenheit besuchen, um sich anzuschauen, was unter anderem Rassismus angerichtet habe.

Allerdings werde die Stiftung es Überlebenden der NS-Diktatur nicht zumuten, bei Veranstaltungen auf Menschen wie Prophet zu treffen. Höcke war in der Vergangenheit der Zutritt zu Gedenkveranstaltungen in Buchenwald von der Stiftung bereits verwehrt worden.