Er tritt zur OB-Wahl an: AfD-Kandidat aus Sachsen soll Reichsbürger sein

Den Recherchen zufolge war Kreiselmeier auch Teil einer Telegram-Gruppe des KRD. Dort habe er immer mal wieder Beiträge gepostet - so unter anderem zum Verbot eines Reichsbürgertreffens in Bärwalde.

Bis heute soll der ausgebildete und an einer Oberschule tätige Musiklehrer für die Reichsbürger-Gruppierung aktiv sein. Er tritt am 1. September zur OB-Wahl in Weißwasser an.