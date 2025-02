Es geht um die Brandmauer: AfD lädt Sachsen-CDU zum Gespräch

Von Jörg Schurig - Sachsens AfD sucht nach ihrem Erfolg bei der Bundestagswahl das Gespräch mit der CDU und arbeitet weiter am Abriss der Brandmauer.

AfD-Generalsekretär Jan Zwerg (60) hat sich per Offenem Brief an CDU-Generalsekretär Tom Unger gewandt. © Robert Michael/dpa

"Die Vorstände der sächsischen AfD und der sächsischen CDU müssen miteinander verantwortungsvoll und ohne jede Brandmauer über die Zukunft unseres Freistaates beratschlagen. Das ist der unmissverständliche Auftrag unserer Bürger", schrieb AfD-Generalsekretär Jan Zwerg (60) in einem offenen Brief an seinen CDU-Amtskollegen Tom Unger (39).

Die AfD hat die Bundestagswahl in Sachsen deutlich gewonnen.

Die vom Verfassungsschutz im Freistaat als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei kam auf 37,3 Prozent der Zweitstimmen und ließ die CDU mit 19,7 Prozent hinter sich.

Zudem gewann sie bis auf eine Ausnahme alle Direktmandate.