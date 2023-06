Ex-TA-Chefredakteur zum bisherigen AfD-Wahlerfolg in Sonneberg: "Denen geht's zu gut"

Sonneberg/Erfurt - Thüringen, der Osten, ganz Deutschland blickt am Sonntag - 25. Juni - auf Sonneberg. Dort kommt es in einer Stichwahl zwischen Robert Sesselmann (49) und Jürgen Köpper (57) zum mit Spannung erwarteten Kampf um die Stimmen. Ein Kampf, über den in den vergangenen Tagen viel gesprochen, geschrieben und gesendet wurde. Auf der Zielgeraden dieser Analyse-Flut polarisiert Journalist Sergej Lochthofen (69) mit seinen Äußerungen.

Der deutsch-russische Journalist Sergej Lochthofen (69) setzt Sonneberg im Falle eines AfD-Wahlerfolgs mit einem Aussätzigen, "der sich schlecht benimmt", gleich. (Archivbild) © imago/Viadata

"Na ja, denen geht's zu gut! Die haben die geringste Arbeitslosigkeit! Vermute ich mal, in allen östlichen Bundesländern. Die wissen gar nicht mehr, was sie noch machen sollen", antwortet der deutsch-russische Journalist - plump und unpräzise - in MDR Aktuell - Das Nachrichtenradio auf die Frage, was aus seiner Sicht der Hauptgrund dafür ist, dass die AfD mit Sonneberg erstmals in Deutschland einen Landkreis regieren könnte.

Als Thüringen-Kenner vorgestellt, meint der einstige Chefredakteur der Zeitung Thüringer Allgemeine (TA), man komme da auf eine Idee, die "vielleicht" auch Tradition habe. "Es ist ja eine Gegend, die auch schon in den 30er-Jahren sehr braun gewesen ist. Da gibt es Traditionen", äußert sich der 69-Jährige oberflächlich.

Er hoffe, dass sich eine Reihe von Sonnebergern sage, man wolle in Deutschland nicht der "Paria [...], der sich schlecht benimmt" sein, womit er wohl auf potenzielle AfD- sowie Nicht-Wähler anspielen dürfte.

Lochthofen ist der Ansicht, dass im Prinzip jeder in Thüringen wisse, dass Robert Sesselmann einer rechtsextremen Partei angehöre. Die AfD hätte früher NPD genießen. "Also NPD light, wenn Sie so wollen. [...] Wer das will, der will auch wirklich Nazis haben."