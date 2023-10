Fall Chrupalla: AfD-Frau Ebner-Steiner spricht von "gescheitertem Attentat"!

Ingolstadt - Nach der Krankenhaus-Behandlung des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla (48) wegen eines Vorfalls bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt dauern die Ermittlungen an.

Chrupalla war am vergangenen Mittwoch vor einer geplanten Rede behandelt und ins Krankenhaus gebracht worden, wo er aufgrund von körperlichen Beschwerden eine Nacht auf der Intensivstation überwacht wurde. Was genau kurz vor Chrupallas Auftritt vorgefallen ist, ist bislang noch unklar.

Auch die endgültige Untersuchung der Kleidung Chrupallas sowie die Auswertung weiterer Beweismittel steht noch aus.

Die AfD-Spitzenkandidatin in Bayern, Katrin Ebner-Steiner (45), sprach am Montag von einem "gescheiterten Attentat". Chrupallas Co-Bundesvorsitzende Alice Weidel (44) schloss sich dem bei einer Pressekonferenz in Berlin anlässlich der Landtagswahlen in Bayern und Hessen an. Sie habe mehrfach mit Chrupalla in den vergangenen Tagen gesprochen.

Er sei "medizinisch beeinträchtigt", sagte Weidel. "Ihm geht's extrem schlecht, was soll das denn gewesen sein?"