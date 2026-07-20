Mitgliederzahlen in Thüringen: AfD wird immer größer, BSW schrumpft

Erfurt - Das lange Hin und Her bei der Aufnahme von neuen Parteimitgliedern beim BSW hat deutliche Spuren bei dessen Thüringer Landesverband hinterlassen.

Mehrere hundert Menschen sind aus der Partei von Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (50, BSW) ausgetreten. © Martin Schutt/dpa

Im ersten Halbjahr 2026 seien etwa 200 Menschen aus der Partei ausgetreten, sagte der stellvertretende Landesvorsitzender des BSW Thüringen, Robert Schöne, der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Teil dieser Männer und Frauen habe die Partei aus Verärgerung über die bisher lange Bearbeitungsdauer von Mitgliedsanträgen verlassen. Andere seien ausgetreten, weil sie umgezogen seien oder sich ihre Lebensumstände geändert hätten.

Nach Angaben von Schöne hat das BSW nach Zahlen aus dem laufenden Monat etwa 570 Mitglieder in Thüringen. Im November 2025 waren es etwa 770 Mitglieder gewesen. Wenige Wochen zuvor seien es noch etwa 240 Mitglieder beim Thüringer BSW gewesen.

Dass die Zahl dann innerhalb weniger Wochen auf fast 800 Mitglieder gestiegen sei, habe mit der damals erfolgten Aufnahme bereits länger wartender Antragsteller in die Mitgliederdatenbank der Bundespartei zu tun gehabt, erklärte Schöne.