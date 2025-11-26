Gründungstreffen von neuer AfD-Jugendorganisation: Großlage in Gießen erwartet

Gießen – Das Wochenende dürfte es sehr wahrscheinlich in sich haben: Die Polizei stellt sich anlässlich des Gründungstreffens der neuen AfD -Jugendorganisation auf Proteste mit rund 50.000 Teilnehmern ein.

Roman Poseck (CDU, 55, l.) hat sich zum Wochenende geäußert. © Hannes P. Albert/dpa

Hessens Innenminister Roman Poseck (55, CDU) sprach dazu in Gießen von einer "herausfordernden Großlage", auf die sich die Polizei entsprechend bereits seit Monaten "mit Hochdruck" vorbereite.

Der überwiegende Teil der Protestierenden werde voraussichtlich friedlich demonstrieren, man müsse aber damit rechnen, dass wenige gewaltbereite und auch gewalttätige Teilnehmer dabei sein werden.

Poseck sprach dabei von einer voraussichtlich dreistelligen Zahl solcher Teilnehmer, auch eine vierstellige Zahl sei aber nicht ausgeschlossen.

Es gebe auch entsprechende Gewaltaufrufe aus dem linken Spektrum, führte Poseck weiter aus.