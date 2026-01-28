Innenminister schießt gegen AfD: "Muss selbst kaltherzigsten Rassisten klar sein"

Potsdam - Ein Auftritt des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner (37) hat in Brandenburg erneut jede Menge Staub aufgewirbelt - mittendrin die AfD .

Rechtsextremist Martin Sellner (37) und AfD-Frau Lena Kotré (38) beim gemeinsamen Auftritt in Vetschau. © Frank Hammerschmidt/dpa

Ursprünglich sollte das Treffen auf Einladung des AfD-Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré (54) und seiner Frau Lena Kotré (38) sogar im AfD-Wahlkreisbüro in Luckenwalde abgehalten werden.

Nach Einspruch der AfD-Bundesführung und des Brandenburger Landesvorsitzenden Rene Springer (46) wurde die Veranstaltung gecancelt. Stattdessen hielt der Kopf der "Identitären Bewegung Österreich" in Vetschau Einzug und lud nun seinerseits ein - Lena Kotré folgte.

An ihrer Person entzündet sich die harsche Kritik von Rene Wilke (41, SPD): "Das rein taktische Lavieren der AfD-Führung gegenüber Martin Sellner wird durch Lena Kotré zur Farce", echauffierte sich Brandenburgs Innenminister.

Ihr unverhohlener Schulterschluss mit dem rechtsextremistischen Ideologen offenbare den Kern dieser Partei. "Dieser AfD-Landesverband hat unter dem Deckmantel einer vermeintlichen 'Alternative' den Pfad der Rechtsstaatlichkeit weit hinter sich gelassen", mahnte der 41-Jährige an.